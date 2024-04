Basket femminile | Schio soffre tre quarti | ma poi espugna Roma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sì è appena concluso il recupero della diciottesima giornata, con la sfida tra l’Oxygene il Famila Wuber. Una sfida tra due formazioni certe di un posto ai playoff, ma una partita importante per entrambe, con lene che puntavano a consolidare la settima posizione, mentre le venete volevano agguantare Venezia in vetta alla classifica. Ecco come è andata. Partenza fortissima di, che nei primi cinque possessi mette a segno una giocata da 2+1 e tre triple, con Kalu subito protagonista con 9 punti, e padrone di casa che in poco più di tre minuti di gioco sono avanti 14-5. Ancora la numero 23 dell’Oxygen a segno e la prima metà del primo quarto che si chiude sul +11 per le padrone di casa. Cerca di darsi una scossa, che con due canestri consecutivi ricuce ...