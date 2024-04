Basket A2 femminile Matelica ha un compito | difendere il quarto posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Regola del 4 per la Halley Thunder: quarta vittoria di fila e quarta posizione in classifica a un turno dal termine della regular season. Le matelicesi hanno vinto lo scontro diretto sul parquet della Martina Treviso (63-64) e nel contempo la Futurosa Trieste è stata superata a domicilio da Abano Terme (58-69). Questa combinazione di risultati ha consentito adi balzare al 4°con 32 punti, scavalcando Treviso e Trieste rimaste a 30. Un piazzamento importante nell’ottica dei play off perché è l’ultimo gradino che garantisce il vantaggio del fattore campo nei "quarti" che vedranno le squadre incrociarsi fra i due gironi di A2: la prima del raggruppamento A giocherà contro l’ottava del raggruppamento B, la seconda del girone A affronterà la settima del girone B e così via. Così,deve ...