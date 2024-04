Barriere antirumore troppo brutte Ai Prati si leva una nuova protesta

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Leaidi Vezzano sono". E’ questo lo spiacevole epilogo di una storia lunga dieci anni, giocata prima sui tavoli di concertazione, poi in tribunale, quando un gruppo di cittadini, in testa Mario Bonelli, chiedevano con disperazione la posa dei pannelli fonoassorbenti perché le loro abitazioni, distanti poche decine di metri dai binari ai, erano devastate dai rumori, soprattutto notturni. Un pugno di ferro con le Ferrovie dello Stato, poi nel corso degli anni portato avanti da Bonelli con la causa finalmente vinta. Da lì la posa dei pannelli. Qualche mese fa una, perché il cantiere era stato aperto solo da un lato: i pannelli posti solo a sinistra e non anche a destra, lamentavano alcuni, scombinavano l’acustica ...

