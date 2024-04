Bari | centrosinistra e M5s spaccati Bonelli | “Verdi con Leccese | SI rifletta | errore non presentarsi come Avs” Pd | “Divisioni regalo alla destra”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Non sono bastati mesi di trattative e scontri, primarie saltate dopo lo strappo del M5s di Giuseppe Conte nello sfondo delle inchieste giudiziarie, né il tentativo disperato di un terzo nome in grado di fare sintesi.fine, dopo l’ultimo vertice, i due candidati in campo aper l’area progressista, Vitoe Michele Laforgia, si sono incontrati e hanno deciso di andare ognuno per la sua strada. Soltanto una sorta di “patto di non belligeranza” e un impegno futuro in vista di un eventuale ballottaggio e, in caso di vittoria, per una collaborazione nel governo della città. Nulla di più. E così non sono mancate le accuse verso chi ha deciso di strappare, visto il pericolo di spianare la strada. “In un momento in cui c’è un governo che forza sul premierato e sull’Autonomia ...