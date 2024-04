Barcellona-Psg | Gundogan critica Araujo per l’espulsione Koundé | “Si vince e si perde da squadra”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024)di Ronaldal 29? ha cambiato il ritorno dei quarti di Champions League trae Psg. Avanti 4-2 complessivamente, i catalani hanno pagato a caro prezzo l’inferiorità numerica, concedendo ben quattro reti e dovendo salutare la competizione. Particolarmente amareggiato Ilkay, che nell’intervista post match a CBS Sports si è sfogato: “Sono davvero deluso. La qualificazione era nelle nostre mani e invece l’abbiamo regalato al Psg. Personalmente preferisco concedere l’uno contro uno o anche un gol piuttosto che giocare il resto della partita con un uomo in meno. Non so se l’intervento difosse da rosso, ma comunque c’era il portiere che poteva fermare l’attaccante“. Parole dettate sicuramente dalla frustrazione del momento, ma sicuramente fuori luogo da parte del ...