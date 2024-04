Barcellona-PSG 1-4 | gol di Dembelé e Vitinha | doppietta Mbappé e francesi in semifinale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il PSG avanza alle semifinali vincendo nettamente sulIl Paris Saint-Germain si è assicurato un posto nelle semifinali del torneo battendo il4-1 allo Stadio Olimpico Lluis Companys. La vittoria ha ribaltato il 2-3 dell’andata, dimostrando il dominio del PSG in campo. Primo vantaggio per ilIlinizialmente passa in vantaggio al 12 ‘con un gol di Raphinha, dandogli apparentemente il controllo della partita. Tuttavia, la partita ha preso una svolta quando Araujo è stato espulso al 29’, aprendo opportunità per il PSG. La prestazione resiliente del PSG Il PSG ha capitalizzato il vantaggio numerico, smantellando con precisione la difesa delha segnato il pareggio al 40?, seguito dai gol di ...

Gundogan critica Araujo per l'espulsione col PSG, lo spogliatoio del Barcellona è una polveriera : Xavi ha davanti a sé un duro lavoro nelle prossime ore perché in questo momento l'ambiente è molto ... (fanpage)

Se c’è in Spagna la lamentela sui presunti torti subiti dal Barcellona , in Francia parimenti c’è l’esatto contrario, con la rivendicazione dell’impresa del Psg. É quanto scrive Gregory Schneider su ... (calcionews24)

Xavi perde la testa durante Barcellona-PSG . Frasi e insulti gravi nei confronti di arbitro e quarto uomo per le decisioni prese dal direttore di grave. In realtà il fischietto rumeno è stato ... (fanpage)

Inter, il ds Ausilio è... in missione: ieri era a Barcellona, stasera è a Manchester - Il dirigente nerazzurro ha assistito alla vittoria del Psg al Montjuic ed è in tribuna per la sfida tra il City e il Real Madrid. Ha sfruttato la due giorni di Champions per incontrare dirigenti e pro ...gazzetta

TOP NEWS ore 20 - Si completa il quadro delle semifinali di Champions: due gare alle 21 - Le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League di martedì 16 e mercoledì 17 aprile. Scendono prima in campo Barcellona-PSG e… Leggi ...informazione

Incocciati: "La Conference è un obiettivo, pensare il Napoli senza Europa non sembra vero" - Il Barcellona è stato eliminato dal Psg. Si può ridurre tutto ad un presunto errore arbitrale “Non so se sia così determinante, soprattutto alla base di una gara in cui il Barcellona ha incassato ...tuttonapoli