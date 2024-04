Bankitalia | da crisi Mar Rosso impatto limitato su inflazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "I rischi che il recente aumento dei costi di trasporto marittimo si traduca in forti pressioni inflattive in Europa appaiono al momento limitati". E' quanto afferma la Banca d'Italia nel suo bollettino economico parlando dellanel Mar. "Anche in uno scenario particolarmente pessimistico, in cui i noli marittimi si stabilizzassero su livelli superiori al picco raggiunto in aprile, si assisterebbe a un rialzo dell'al consumo nell'area dell'euro pari al più a 0,3 punti percentuali". Uno scenario meno pessimistico indurrebbe un aumento dell'al consumo al massimo di 0,15 punti percentuali.