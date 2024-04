Baldur’s Gate 4 | Wizards of the Coast è in fase di dialogo con potenziali sviluppatori

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il successo incredibile di3 nel 2023 e nei primi mesi di questo 2024 si scontra con il disappunto per l’annuncio di Larian Studios, che ha confermato che non lavorerà a un sequel e che non sta pensando neanche a DLC.of the, che detiene i diritti per Dungeons & Dragons, è in pienadicon diversi soggetti per portare avanti la serie videoludica. Come riporta anche Eurogamer, Eugene Evans, senior vice president of digital strategy and licensing diof thee Hasbro, ha confermato che le idee per nuovi giochi non mancano. Ci sono trattative in corso, ma il tutto è ancora abbastanza vago, anche se si menzionano diversi partner interessati. Di certo speriamo che non servano altri 25 anni, come da ...