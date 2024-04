Baia dei Porci | quando gli americani tentarono invano di rovesciare la rivoluzione castrista

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr – Il luogo era ladei, l’isola era quella di Cuba, la data il 17 aprile 1961. Il clima era teso, a Washington non potevano neanche pensare che nel loro gigantesco feudo centro e sudamericano ci fosse qualcuno ostile, qualcuno che non solo si rifiutava di essere suddito, ma addirittura ci riusciva concretamente. Questo “qualcuno” era la Cuba di Fidel Castro, nata appena due anni prima dallache aveva posto fine al regime di Fulgencio Batista, fuggito dall’isola il primo di gennaio del 1959. Così nella primavera del 1961 glidi “rimettere le cose a posto”. Ma fu un fallimento.dei, l’assalto al regime cubano miseramente fallito L’assalto alladeiva chiamata in ...