Avellino | allarme cartellino giallo | in nove in diffida

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la vittoria arrivata nel derby con il Benevento, griffata Lorenzo Sgarbi, l’ha ripreso la preparazione. Occhi puntati alla sfida di domenica sera (ore 20) contro il Taranto di Ezio Capuano. In casa lupi è scattato “l’“. Alla lunga lista deiti si è aggiunto anche Tommaso Cancellotti alla suo suo tredicesimostagionale. Sonoi giocatori a rischio squalifica in casa: Manuel Ricciardi, Cosimo Patierno, Michele Rigione, Fabio Tito, Jacopo Dall’Oglio, Paolo Frascatore e Gabriele Gori. Nella prima seduta della settimana si è rivisto in gruppo anche Varela che corre verso il recupero, domenica tornerà a disposizione anche D’Ausilio dopo il turno di squalifica scontato nel derby mentre ...

