Auto elettriche | il dossier Ue ammette | “Non siamo pronti a dire addio alla benzina”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Uno dei cavalli di battaglia della religione green che attanaglia l’Europa è l’elettrica, lo sappiamo. Le notizie negative sono ormai all’ordine del giorno tra vendite non esaltanti e l’aumento delle immatricolazioni di vetture ae diesel, eppure i talebani continuano a ritenere i veicolispina come unica soluzione possibile per il bene della Terra. Ma ci sono dei limiti impossibili da nascondere, tanto da costringere l’Europa adre le criticità, finoprofezia esiziale per gli integralisti verdi: l’per il momento è fuori discussione. La Commissione europea ha stilato un documento che mette seriamente in discussione l’ai veicoli ae diesel fissato per il ...