Auto elettrica | il veicolo sportivo del futuro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Life&People.it Il mondo dellesportive sta subendo una trasformazione radicale con l’avvento delle tecnologie elettriche. A differenza dei loro omologhi a combustione interna, i veicoli elettrici offrono un’accelerazione istantanea grazie alla coppia immediata fornita dai motori elettrici. Si tratta di veicoli particolarmente adatti per gli appassionati di guida sportiva che cercano prestazioni elevate senza compromessi. Alcuni modelli come il Porsche Taycan e il Kia EV6 stanno stabilendo nuovi standard di performance, combinando l’emozione della guida sportiva con l’innovazione tecnologica e la sostenibilità?. Tendenze e sviluppi globali Il mercato globale dei veicoli elettrici a due e tre ruote ha mostrato tendenze differenziate nelle varie regioni. In Cina, ad esempio, si è registrato un calo nelle vendite di motociclette e biciclette elettriche; un calo ...

Così il vicepresidente Commissione Bilancio del Senato, in occasione del XVIII Convegno Nazionale di Asstra in corso a Roma ''Tutti a parole diciamo che il Traporto pubblico locale è strategico per ... (sbircialanotizia)

Chi ha venduto più Auto elettriche nel Q1 2024 Sfida tra Tesla e BYD - BYD sarà riuscita a vendere più BEV di Tesla nel primo trimestre del 2024 Elon Musk domina ancora ma chissà quanto ...auto.everyeye

Il colosso cinese Dongfeng pronto a costruire veicoli elettrici in Italia () - La casa Automobilistica cinese vede l’Italia come il luogo migliore per poter espandere la propria rete di vendita in tutta Europa. Parlando di numeri Dongfeng ha venduto 1,72 milioni di veicoli lo sc ...automobilismo

Polestar riduce del 9% le emissioni di gas serra per Auto nel 2023 - Polestar pubblica il report di sostenibilità 2023, mostrando progressi verso l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2040.techprincess