Auriemma | “Conte-Napoli ecco tutta la verità Restroscena su Ferrara”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Raffaeleha parlato del possibile arrivo di antonioal, soffermandosi anche sul momento del club azzurro. Raffaelea Radio Crc ha rivelato alcuni dettagli della trattativa tra Antonioe il. Il giornalista ha poi parlato di alcune tensioni che si sarebbero verificate nello spogliatoio azzurro. “Mi risulta che non c’è un clima cordiale come un anno fa all’interno dello spogliatoio delalla luce di tante situazioni individuali extra campo che ormai sono esplose. Giuntoli, Spalletti e lo scudetto da vincere facevano da collante e ora che non ci sono le tre componenti, le situazioni individuali sono esplose. Per la dirigenza la stagione è già conclusa e credo che De Laurentiis e Chiavelli si stiano occupando già del futuro ...

