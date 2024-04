Aung San Suu Kyi | premio nobel ed ex leader della Birmania | è stata trasferita ai domiciliari Era stata arrestata durante il golpe di tre anni fa

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dopo tredi carcere e infinite proteste internazionali, laed exSan Suu Kyi, èagli arresti. Lo riferisce l’agenzia stampa Afp che cita una fonte secondo cui la donna, incarceratailmilitare del 2021, ha lasciato il carcere. Tuttavia la stessa fonte non chiarisce se la scarcerazione78enne sia definitiva e dovuta a uno sconto di pena, oppure se si tratti di una misura temporanea. A far propendere per la seconda ipotesi è il portavocegiunta birmana, Zaw Min Tun, che ha affermato che a causa del grande caldo le autorità del Paese hanno ...

Dopo tre anni di silenzio e quasi totale assenza di notizie sulle sue condizioni, la famiglia di Aung San Suu Kyi ha ricevuto la prima comunicazione da quando la ex leader del Myanmar è stata ... (luce.lanazione)

Fiera oppositrice della dittatura nel Paese asiatico, nel 2021 è stata condannata a 4 anni dopo il golpe in Birmania. Non è chiaro se quella del rilascio sia una misura temporanea o una riduzione ... (fanpage)

Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace, lascia il carcere per il troppo caldo: va ai domiciliari - Fiera oppositrice della dittatura nel Paese asiatico, nel 2021 è stata condannata a 4 anni dopo il golpe in Birmania ...fanpage

Birmania Aung San Suu Kyi lascia il carcere, trasferita ai domiciliari - L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi, in carcere da quando è stata estromessa con un colpo di Stato militare nel 2021, ha lasciato la prigione ed è stata trasferita agli arresti domiciliari. Lo ha res ...bluewin.ch

I fatti del 17 Aprile: il ritorno di Draghi, l'Iran attende Israele, scontri alla Sapienza - Un uomo di Palermo è stato arrestato per aver aggredito brutalmente la figlia quindicenne e il suo fidanzato dopo averli scoperti insieme in camera da letto. L'uomo, in preda alla rabbia, ha afferrato ...tp24