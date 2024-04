Aung San Suu Kyi esce dal carcere | trasferita agli arresti domiciliari

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L'annuncio è stato dato da un portavoce della giunta militare di Myanmar: "Misure perse per il clima estremamente caldo" L'ex leader birmanaSan Suu Kyi è statadal. L'annuncio è stato dato da un portavoce della giunta militare di Myanmar. SiaSan Suu Kyi, 78 anni, sia presidente

Dopo tre anni di carcere e infinite proteste internazionali, la premio nobel ed ex leader della Birmania , Aung San Suu Kyi, è stata trasferita agli arresti domiciliari. Lo riferisce l’agenzia stampa ... (lanotiziagiornale)

L’ex leader birmana Aung San Suu Kyi è uscita di prigione: trasferita ai domiciliari - L’ex leader birmana Aung San Suu Kyi ha lasciato il carcere ed è stata trasferita agli arresti domiciliari. La decisione è legata all’ ondata di calore che ha colpito il Paese, ha reso noto la Giunta ...ilfattoquotidiano

