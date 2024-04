Aukus allargato Il Regno Unito spinge per l'ingresso del Giappone - L' Aukus, il patto trinazionale che lega Australia, Regno Unito e Stati Uniti per la condivisione di tecnologia militare e per stabilire un partenariato strategico per aumentare le capacità di ...ilgiornale

Il Giappone nell’accordo Aukus - Usa, Uk e Australia avviano le consultazioni con Tokyo per l’adesione al patto di sicurezza trilaterale. Nuove alleanze per contrastare la Cina nell’Indo-Pacifico ...italiaoggi

Aukus: l'altra NATO - Visto che con la NATO è andata così bene, perché non farne un'altra Così nel 2021, USA - Regno Unito - Australia hanno optato per creare l'Aukus. Prima nota, si ribadisce la costituzione del sistema- ...osservatoriosullalegalita