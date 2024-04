ATTENZIONE ALLA TRUFFA DEL CAPO

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ladelchiamata anche “boss scam” è un tipo di frode in cui itori inviano email o messaggi di testo o altre richieste, fingendo di essere dirigenti aziendali, al fine di ingannare i dipendenti a trasferire denaro o fornire informazioni sensibili. Come funziona la: Itori cercano di impersonare i capi aziendali e chiedono ai dipendenti di eseguire azioni come trasferire fondi o inviare dati personali. Grazie all’intelligenza artificiale, questo tipo di truffe sta diventando davvero molto pericolosa. E’ ora possibile creare video ed audio che clonano esattamente una persona, facendo credere che il messaggio inviato dal “proprio” sia reale anche se è in realtà un artefatto. Leggere a tal proposito il nostro articolo DEEPFAKE : COSA SONO E COME ...

