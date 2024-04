Attenti al nonno | Mario Draghi ci riprova | vuole il posto di Ursula?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L'endorsement più inaspettato è arrivato da Viktor Orbán. «Mi piace» ha detto il primo ministro ungherese, rispondendo a una domanda sull'ipotesi che a guidare la Commissione, dopo le elezioni di giugno, sia l'ex premier italiano. «Non lo so» ha aggiunto, «ma lo rispetto, è una brava persona». Del resto, l'idea che sia l'ex governatore della Banca centrale europea a sedere sulla poltrona più prestigiosa di Bruxelles è stata avanzata con una certa insistenza negli ultimi mesi. Il primo a candidarlo, per la verità in via ufficiosa, era stato a dicembre il presidente francese Emmanuel Macron. Poi, ieri, il colpo di scena di Orbán, arrivato poche ore dopo l'intervento dialla Conferenza di alto livello sul Pilastro europeo dei diritti sociali a La Hulpe, vicino a Bruxelles. In quella sede l'ex premier ha anticipato i contenuti ...