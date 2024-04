Kiev, 12 apr. (Adnkronos) - E' salito a 5 morti il bilancio delle vittime dell'attacco a Mykolaiv di ieri. Un uomo di 37 anni che era stato ricoverato in ospedale per le ferite è deceduto nella ... (liberoquotidiano)

Attacco russo nel nord dell'Ucraina, civili morti e feriti - (ANSA) - ROMA, 17 APR - L'esercito russo ha lanciato nella nella mattinata tre attacchi missilistici nei pressi del centro di Chernihiv, città dell'Ucraina settentionale: ci cono civili morti e molti ...gazzettadiparma

Guerra Ucraina Russia, news. Esplosioni in aeroporto militare russo in Crimea. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Esplosioni in aeroporto militare russo in Crimea. LIVE ...tg24.sky

L'esercito russo sbarca in Libia: perché si rischia un nuovo fronte alle porte dell'Italia - Una consegna senza precedenti di forniture militari della Russia in Libia accende i riflettori sulla base militare che Mosca sta costruendo sulla sponda Sud del Mediterraneo. E cercando di creare un v ...today