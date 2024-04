Attacco Iran | Usa annunciano nuove sanzioni contro Teheran

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblicato il 17 Aprile, 2024 (Adnkronos) – A seguito dell'iano a Israele del fine settimana scorso, gli Stati Uniti imporranno. Ad annunciarlo è stato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. "In seguito all'aereo senza precedenti dell'Israele, il presidente Biden si sta coordinando con gli alleati e i partner, compreso il G7, e con i leader bipartisan del Congresso, per una risposta globale", ha scritto in un comunicato. "Nei prossimi giorni, gli Stati Uniti imporrannol', il suo programma di missili e droni, nonché...