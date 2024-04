ATP Madrid 2024 | Vavassori illude per un set | poi cede allo spagnolo Bautista Agut

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ripescato come lucky loser già per il secondo turno, Andreanon riesce a sfruttare l’occasione e saluta il Masters 1000 di. Il tennista piemontese si è arrestoRoberto, numero 84 della classifica mondiale, con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 dopo due ore e sei minuti di gioco. Purtroppo l’azzurro è durato un set, per poi crollare negli altri due.ha concluso con due ace, ottenendo il 63% dei punti quando ha servito la prima contro il 75% dello. Il piemontese ha poi commesso tre doppi falli ed ha sofferto con la seconda, vincendo il 49% dei punti. Eppure il match era cominciato bene per l’azzurro, che ha strappato subito in apertura il servizio. ...