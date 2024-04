Atp Barcellona | Nadal fuori al secondo turno | De Minaur vince in 2 set

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblicato il 17 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Rafasconfitto aldel torneo Atp di. Il 37enne spagnolo, al primo torneo dopo 4 mesi, viene sconfitto dall'australiano Alex de, testa di serie numero 4, che si impone per 7-5, 6-1 in 1h52'., reduce dalla vittoria ottenuta ieri contro Flavio Cobolli, tiene testa all'avversario nel primo set – sprecando una palla break sul 4-3 con la prospettiva di allungare – ma crolla nelparziale. Eliminato anche Lorenzo Musetti. L'azzurro cede allo spagnolo Roberto Carballés Baena, che prevale per 7-6 (7-4), 6-4 in 2h15'. — [email protected] (Web Info)

