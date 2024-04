ATP Barcellona | brutta sconfitta per Lorenzo Musetti | la spunta il veterano Carballes Baena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024)va incontro a una dolorosaall’esordio nel torneo ATP 500 di. Il toscano, infatti, soccombe al padrone di casa Robertocon il punteggio di 7-6(4) 6-4 in due ore e 15 minuti di gioco, salutando così immediatamente un torneo nel quale aveva ampie possibilità di fare bene. Per l’iberico ora uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’austriaco Sebastian Ofner. Il primo set non fa nulla per mostrare agli spettatori presenti quello che è il reale stato delle cose: da una parte i tentativi di creare tennis di, dall’altra lo stile solido di. I primi due game sono caratterizzati da cinque palle break, tre per l’italiano e due per lo spagnolo, tutte però annullate: il ...