Atp Barcellona 2024 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 18 aprile con Arnaldi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il, glie l’diall’Atp 500 diper la giornata di18. E’ tempo di ottavi di finale in Catalogna, con sedici tennisti rimasti in corsa, a caccia di un posto nei quarti. L’unico azzurro in campo è Matteo, che sfida il qualificato Trungelliti. Sulla Pista Rafa Nadal, dove non c’è Nadal (sconfitto da De Minaur), c’è invece tanta Spagna con Bautista Agut, Davidovich Fokina e Carballes Baena. Di seguito l’di. PISTA RAFA NADALDalle 11 – (WC) Bautista Agut vs (12) Norrie Non prima delle 12.30 – (11) Davidovich Fokina vs Lajovic Non prima delle 16.00 – (14) Thompson vs (4) Ruud a seguire – Carballes Baena vs Ofner o Tsitsipas PISTA ...