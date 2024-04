Atp Barcellona 2024 | Musetti subito eliminato | Carballes Baena lo sconfigge in due set tirati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Brutta sconfitta per Lorenzo, che nell’incontro valevole per il secondo turno dell’ATP 500 diha ceduto il passo a Roberto. Non è andato come sperato l’esordio in terra catalana del carrarino, che in qualità di decima forza del tabellone ha potuto beneficiare di un bye ma è statosconfitto dal beniamino di casa, reduce dall’agile successo in due set ai danni del lucky loser transalpino Hugo Grenier. 7-6 6-4 il punteggio di quello che è stato il primo scontro diretto della carriera tra i due, durato ben 2h15? di gioco. Alla lunga ha pagato la solidità di, che su terra rossa si conferma un osso duro, mentreha commesso troppi errori e non è riuscito a dare continuità ...