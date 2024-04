ATP Barcellona 2024 | Alex de Minaur elimina Rafael Nadal in due set nei sedicesimi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’australianode, numero 4 del seeding,lo spagnolo, in tabellone con il ranking protetto, nel secondo turno dell’ATP 500 di: 7-5 6-1 lo score finale, maturato in un’ora e 52 minuti di gioco. Per l’oceanico domani agli ottavi ci sarà uno tra il tedesco Daniel Altmaier ed il transalpino Arthur Fils, testa di serie numero 16. Nel primo setcede subito il servizio a trenta in apertura, poi cancella la palla dello 0-3 e si salva ai vantaggi. Nel sesto game arriva la reazione dell’iberico, che trova il controbreak a trenta che vale il 3-3, poi nell’ottavo gioco manca l’occasione per scappare sul 5-3 ed andare a servire per il set.passa a condurre sul 5-4, ma devince gli ultimi ...