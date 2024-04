Atletica leggera | ecco i Mondiali di marcia a squadre | gli azzurri in gara e dove vederli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Milano, 17 aprile 2024 - Prove generali di Olimpiadi. Quando mancano poco più di cento giorni all’inizio dell’a Parigi (al via il 1° agosto), il pianeta del tacco e punta si dà appuntamento ad Antalya, in Turchia, per ididi domenica 21 aprile. Il tradizionale evento per team, quest’anno, si arricchisce di una novità molto più che significativa in vista dei Giochi: è infatti il primo vero banco di prova internazionale per la staffetta mista sulla distanza di maratona, specialità che il 7 agosto assegnerà per la prima volta le medaglie a cinque cerchi. Ad Antalya si qualificheranno 22 delle 25 staffette previste per le Olimpiadi, ognuna con un uomo e una donna per un totale di quattro frazioni: uomo 12,195 km, donna 10 km, uomo 10 km, donna 10 km, così da sommare un totale di 42,195 ...