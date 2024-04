Atletica | le gare Altro oro per Palmonari Le staffette da applausi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Alla seconda prova, su pista, dei campionati di società di marcia, la marciatrice Beatrice, al primo anno allieve, vince la gara. A Imperia Beatrice ha tagliato per prima il traguardo sui 5 chilometri con il nuovo primato personale di 24’06“40. La ragazza è seguita a Imola da Augusto Conti in collaborazione con il tecnico Patrice Terranova, era reduce dai 10 km percorsi lo scorso fine settimana a Podebrady, in Repubblica Ceca, dove si era piazzata decima e prima italiana tra le under 20. Per quanto riguarda il Trofeo Nazionale di marcia della categoria cadetti, buona prova di Alessandro Mele, che si piazza in quarta posizione. Presentandosi sempre tra le società con più iscrizioni di atleti-gara, l’Imola ha partecipatoai campionati provinciali dia Sasso Marconi. Sono le ragazze e le cadette a vincere. Nella ...