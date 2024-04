Atalanta | senti Strømberg | “Hai fatto un’impresa | ma devi completarla E poi sogno una semifinale con il Benfica”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Bergamo. Alla vigilia di-Liverpool, appuntamento speciale con uno degli uomini simbolo che nel corso della sua carriera ha scritto alcune delle più importanti pagine di storia del club nerazzurro, ovvero Glenn Stromberg. L’ex giocatore della Dea, infatti, ha presenziato all’Store di viale Papa Giovanni a Bergamo incontrando stampa e tifosi. Lo svedese è stato uno dei protagonisti della storica doppiadi Coppa delle Coppe contro il Malines del 1988 e, proprio in occasione della grande notte contro i Reds, sarà presente anche domani (giovedì 18 aprile) al Gewiss Stadium. “Avevo chiesto di potere seguire l’, ma nella televisione svedese per la quale lavoro non seguiamo più la Serie A, per cui era diventato molto difficile poterlo fare. Poi però l’si è ...