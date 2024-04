Atalanta-Liverpool | dove vederla e probabili formazioni

Il mezzo passo falso casalingo contro il Verona è ormai alle spalle, perché per i rimpianti ormai non c’è più spazio. Per l’ Atalanta è giornata di vigilia, a poco più di ventiquattro ore dalla ... (bergamonews)

Europa League, quanto guadagnerebbe l'Atalanta in caso di qualificazione alla semifinale - I possibili ricavi dell'Atalanta in caso di qualificazione alla semifinale di Europa League: quanto guadagnerebbero i bergamaschi ...gianlucadimarzio

E’ la vigilia di Atalanta-Liverpool, parola a Gasperini e de Roon - Dalle 12 in poi, restate su CalcioAtalanta.it per scoprire in tempo reale le dichiarazioni di Gasperini e de Roon, in vista del Liverpool ...calcioatalanta

Malesani: "Atalanta, vincere dalla provincia come il mio Parma si può" - Il tecnico, che vinse la Coppa Uefa nel 1999 con i club emiliano: "Mi auguro che la Dea metta sempre in campo il coraggio di Anfield. Gasperini Un maestro" ...gazzetta