Atalanta | de Roon | 'Con il Liverpool sarà una battaglia | ecco cosa ho detto a van Dijk '

Assenze importanti per l` Atalanta di Gian Piero Gasperini, in vista della sfida casalinga contro il Verona, valida per la 32esima giornata di... (calciomercato)

Bergamo. Sono 21 i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida che l’Atalanta affronterà lunedì sera (15 aprile, ore 20:45) al Gewiss Stadium contro il Verona, match valido per la 32ª ... (bergamonews)

Atalanta-Liverpool: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Dopo l'impresa ad Anfield, l'Atalanta si prepara a scendere in campo al Gewiss Stadium contro il Liverpool per il ritorno dei quarti di Europa League. La squadra di Gasperini ...ilmessaggero

Atalanta-Liverpool, streaming gratis e diretta Sky Sport, DAZN o Rai Dove vedere Europa League - Tutte le informazioni per seguire il match tra Atalanta-Liverpool, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.news.superscommesse

Atalanta, Gasperini non si fida del Liverpool: "Giochiamo come se partissimo dallo 0-0. Il traguardo non è più impossibile" - Il tecnico nerazzurro: "C'è fermento in città, ma i Reds sono una delle squadre più forti al mondo e dovremo stare conce ...sportmediaset.mediaset