Atalanta | contro il Liverpool per fare la storia Le probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Bergamo, 17 aprile – È la vigilia della partita più attesa a Bergamo. Giovedì sera al Gewiss Stadium alle 21 arriva ilper la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo il clamoroso 3-0 all’andata ad Anfield Road. Negli scorsi anni in Champions nella città dei Mille erano arrivati squadroni mitologici come il Real Madrid, l’Ajax, lo stesso, poi il Manchester United, ma lo stadio era chiuso per la pandemia o a capienza limitata con i distanziamenti. Stavolta il catino di Viale Giulio Cesare sarà strapieno e sarà una festa per il popolo nerazzurro, anche per chi non ha trovato il biglietto per poter essere allo stadio. Sarebbe stata una festa a prescindere dal risultato, ma dopo il 3-0 dell’andata ovviamente il sogno della semifinale è ad un passo, a portata di mano. Anche se lo stesso tecnico Gian Piero Gasperini, ...