Astropulse | Reincarnation | annunciato il nuovo gioco di ex sviluppatori Blizzard

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Imagendary Studios, un team di sviluppo dell’exWei Wang, haufficialmente, unsparatutto/RPG fantascientifico in terza persona single player. Grazie alla segnalazione di IGN.com scopriamo che il titolo è ambientato sulla Terra in un futuro lontano, dove l’intero Pianeta è stato devastato da una forza misteriosa che ha rapidamente fatto degenerare la situazione fino a portare alla distruzione totale. Il team di sviluppo diha condiviso la seguente dichiarazione in merito al progetto, aggiungendo che ha intenzione di rendere questa nuova IP un progetto multimediale, senza limitarsi di conseguenza al solo video: “è ...

Astropulse: Reincarnation - Astropulse: Reincarnation is a third-person shooter/RPG set on a war-torn future Earth where the planet's biological evolution was drastically altered by a meteorite strike. New species and ...ign

Amate Alien e gli horror come Scorn C'è un nuovo FPS sci-fi su UE5 che fa al caso vostro - Imagendary Studios presenta ufficialmente Astropulse Reincarnation, uno sparatutto ruolistico a tinte horror sci-fi sviluppato su Unreal Engine 5 ...everyeye

Astropulse: Reincarnation Announced by Renowned Former Blizzard Artist - Imagendary Studios, a game development team led by renowned former Blizzard artist Wei Wang, has announced Astropulse: Reincarnation, a the new single-player, sci-fi third-person shooter/RPG set on a ...ign