Assunzioni da Tecnomat Tante posizioni aperte

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Venditori, addetti alla logistica, hostess e steward di cassa e accoglienza. Queste alcune figure ricercate dalla catena, ex Bricoman, che assume personale in Toscana. Le selezioni sono rivolte a diplomati e il contratto è a tempo determinato. Nel caso del venditore è gradita esperienza pratica, ad esempio nel settore cantieristico-impiantistica civile o in piccole medie imprese di ristrutturazione civile, o nel settore della falegnameria e dei serramenti (montaggio e installazione di porte, infissi, basculanti, montaggio e posa parquet, con utilizzo dei principali strumenti di taglio) o, ancora, esperienza nella vendita di prodotti analoghi all’interno di centri specializzati. Per candidarsi come addetti alla logistica o addetti alla cassa e accoglienza sono richieste esperienze nella vendita o a contatto con il pubblico. Per informazioni consultare il sito ...