Assegno Unico Universale | nei primi due mesi del 2024 erogati 3 | 3 miliardi euro

Il prossimo Assegno Unico verrà erogato il 17, 18 e 19 aprile 2024 per chi lo ha già ricevuto e non ha subito variazioni rispetto a marzo, alla fine del mese per le famiglie che lo ricevono per la ... (fanpage)

Chi riceve l’importo minimo dell’ Assegno unico , per mancato aggiornamento DSU, ha ancora 2 mesi di tempo per mettersi in regola, ricevere i giusti importi dovuti, completi di ... (leggioggi)

Contro la denatalità ricostruiamo fiducia e il coraggio della prospettiva - Restituire un valore sociale alla maternità, tenendo insieme la dimensione economica con quella relazionale, la corresponsabilità con la dignità sociale, la ...huffingtonpost

Regina Ribelle – Vernaccia di San Gimignano Wine Fest - La II edizione del festival dedicato alla Regina Bianca nel suo territorio: degustazioni, laboratori e intrattenimento con protagonista la Vernaccia di San Gimignano.gamberorosso

Assegno Unico, in Umbria lo incassano in 85 mila e vale in media 175 euro a figlio - L’Assegno Unico in Umbria vale in media 175 euro a figlio. Emerge dal rapporto dell’Inps che ha messo in ordine i dati del primo bimestre del 2024 relativi al contributo introdotto dal Governo ormai d ...umbria24