Assegno scoperto | quali sanzioni e quanti interessi si devono pagare per la sua emissione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si emette unnel momento in cui sul conto corrente di appoggio non ci sono fondi sufficienti a coprire l’importo indicato. Viene rilasciato unper importi superiori a quelli realmente disponibili: al momento dell’incasso, quindi, non è possibile ritirare le somme necessarie per effettuare il pagamento. È bene sottolineare che non è possibile sapere in anticipo se un determinatosia. Il discorso cambia per l’circolare, che viene emesso direttamente dalla sede fisica della banca e che, in un certo senso, è come se fosse garantito dallo stesso istituto di credito, che certifica che sul conto corrente sono disponibili le somme necessarie per coprirlo. Quando viene emesso un normalebancario la banca non ha alcun ...