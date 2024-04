Assalto alla ditta di preziosi | ritrovata l’auto All’interno anche parte del bottino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Anghiari (Arezzo), 17 aprile 2024 – È stataa Selci di San Giustinoutilizzata per la fuga dbanda di ladri che nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana ha compiuto l’Nicoldi Anghiari, portando via argento da lavorazione per un valore stimato attorno ai 300mila euro.del veicolo, una Nissan X Trail, gli inquirenti hanno trovatounaresidua del(catenine e anelli) abbandonato nel mezzo dagli almeno cinque componenti del gruppo. La Nissan si trovava in via San Bartolomeo – vicino allo svincolo della E45 – e già da alcuni giorni i residenti di un gruppo di villette lì vicino l’avevano notata perchè parcheggiata tra due aree di ...