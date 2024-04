Ascolti tv | i dati del 16 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Bene ancora una volta lo show della Fagnani Nella serata di ieri, martedì 16, in onda su Rai Uno, The Miracle Club ottiene 2.668.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 l'incontro di Champions League tra Barcellona e Paris Saint Germain porta a casa 4.364.000 spettatori pari al 20.7% (primo tempo: 4.344.000 – 19.2%, secondo tempo: 4.384.000 – 22.4%). Su Rai2, Belve registra 1.703.000 spettatori pari al 9.3% (presentazione di 8 minuti a 983.000 e il 4.3%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.117.000 e il 4.9%, dalle 21.40 all'1.57, Le Iene si ferma a 1.320.000 spettatori pari al 9.4% (Cosa vi siete persi: 532.000 – 12.5%). Su Rai3 Petrolio conquista 331.000 spettatori pari ad uno share dell'1.6%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 840.000 spettatori con il 5.8% di share.