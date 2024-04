Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 16 aprile 2024

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Idei programmi più visti di16, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film The Miracle Club ha totalizzato 2665 spettatori (13,65% di share); la partita di calcio di Champions League: Barcellona-PSG su Canale5 ha conquistato in media 4364 spettatori (share 20,71%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1320 spettatori (9,40%). Su Rai2 il programma Belve ha realizzato 1703 spettatori (9,27%), mentre la puntata di Petrolio su Rai3 ne ha avuti 331 (1,57%). Su Rete4 il programma di attualità E’ sempre Cartabianca ha totalizzato 840 spettatori (5,80%) e su La7 la puntata del programma Dine ha avuti ...

Milo Infante sul conflitto con Caterina Balivo: "È assurdo, mai successo in tanti anni con Serena Bortone" - Fa discutere la scelta di Milo Infante di bloccare l'approfondimento dedicato alla strage di Erba durante Ore14 perché la vicenda veniva trattata contemporaneamente

