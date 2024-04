Ascolti tv 16 aprile 2024 | ottimo Belve | L' Eredità vicino 30% Sale Mattino 4

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Glitv di ieri martedì 16hanno registrato per la Champions League su Canale 5 Barcellona vs Paris Saint Germain 4.364.000 telespettatori, share 20.7%. Su Rai1 il film The Miracle Club è stato visto 2.668.000 telespettatori, share 13.6%, mentre su le interviste disu Rai2 da 1.703.000 spettatori, 9.2% di share. Su Italia 1 Le Iene hanno conquistato 1.320.000 spettatori, 9.4% di share. Di seguito glitv di ieri sera degli altri canali: Rai3 Petrolio 331.000, 1.5% e 220.000, 1.2% Rete 4 È sempre CartaBianca 840.000, 5.8% La7 DiMartedì 1.349.000, 7.7% e 371.000, 6% Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 394.000, 1.9% NOVE film L'Immortale 329.000, 1.8%.tv ieri access prime time e preserale Rai1 Cinque Minuti .000, %; Affari Tuoi.000, %. ...

