Ascoli-Modena | parla il doppio ex Pietro Zaini | In campo senza paura di giocare a viso aperto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Unex ‘nostrano’ per. La gloria bianconeranel corso della sua carriera ha avuto modo di indossare anche la casacca gialloblù, nella stagione 1993-94, per poi rientrare alla base e difendere il buon nome del Picchio. Oggidella finale salvezza di sabato. Al Del Duca quale genere di gara andrà in scena? "Siamo arrivati a quel fatidico bivio di fronte al quale se non fai risultato diventa tutto complicato. I giocatori questo lo sanno e in caso di vittoria si potrebbe tornare in corsa anche per la salvezza diretta. In questo momento forse per la squadra sarebbe stato importante avere il patron Pulcinelli più presente. Per i giocatori questo è un aspetto rilevante". Chesi aspetta dopo l’arrivo di Bisoli? "Arriverà un ...