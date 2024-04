Artur Dainese e Francesco Benigno | la lite furibonda che avrebbe portato all’espulsione dell’attore

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Sono stato prelevato ieri dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti perché c’era rimasto male che lo avevo nominato“. Con queste paroleha rotto il silenzio in merito alla sua esclusione da L’Isola dei Famosi dopo unacon, il modello ucraino che ha nominato nel corso della terza puntata. Il nome dilo ha successivamente fatto anche lui raccontando dellaavvenuta sotto gli occhi di Daniele Redini Tedeschi che lui stessochiamato a testimoniare in sua difesa. Nelle immagini incriminate contro di me non c’è nulla, c’è Daniele che interviene nei confronti di questa persona, ndr dicendogli ‘basta di minacciarlo lo hai già fatto ...