Arriva l’aria fredda dal nord Europa | crollano le minime | si toccano anche i 2 gradi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tra mercoledì e giovedì è previsto un temporaneo aumento dell’instabilità atmosferica, per l’arrivo daldi aria piùa tutte le quote. Nei giorni successivi e nel fine settimana proseguirà il flusso di correnti settentrionali con temperature leggermente al di sotto delle medie stagionali. Le previsioni del tempo di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 17 aprile 2024 Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Prealpi centro-orientali con rovesci sparsi in estensione verso la pianura orientale (probabili grandinate di piccole dimensioni). In serata esaurimento dei fenomeni.Temperature:in calo (4/8°C), massime in calo (18/20°C).Venti: In pianura venti moderati da-ovest, in quota venti deboli da ...