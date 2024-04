Arrestato per Litigio Domestico | Trovata Cocaina in Casa | Marocchino nei Guai

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L'Aquila - Dopo un alterco con la sua compagna, un uomodi 29 anni è statodai carabinieri per il possesso di oltre 20 grammi di, rinvenuti durante una perquisizione. L'uomo è stato sorpreso con la droga nascosta insieme a un bilancino di precisione. Oltre all'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è ora indagato anche per maltrattamenti in famiglia. La vittima, anche lei di origine marocchina e più grande del compagno di due anni, ha denunciato i continui maltrattamenti subiti a causa del comportamento violento del convivente, rivolgendosi direttamente ai carabinieri della stazione. Iltra la coppia ha portato i militari a ispezionare l'abitazione, durante la quale è stata rinvenuta lainsieme al bilancino di precisione. L'uomo è stato ...