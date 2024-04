Arrestato il finto maresciallo | aveva appena truffato un’anziana di soldi e gioielli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Russi (Ravenna), 17 aprile 2024 – Sembra proprio non conoscere fine l’odioso fenomeno delle truffe e dei raggiri nei confronti in particolare delle persone anziane. Nel recente caso verificatosi a Russi, per il balordo di turno (un uomo di 30 anni, pregiudicato di origini campane) sono però scattate le manette. L’episodio risale allo scorso venerdì. Ad essere presa di mira è stata una pensionata di 72 anni residente proprio a Russi. Nel primo pomeriggio una pattuglia dei carabinieri, passando in via Liguria ha notato, vicino al centro sociale ‘Porta Nuova’ (spesso frequentato da persone anziane), un individuo che stava uscendo di corsa da uno stabile, cercando rapidamente di raggiungere la propria auto, risultata poi a noleggio. Insospettiti dal comportamento dell’uomo e non riconoscendolo tra i normali frequentatori di quelle zone, i militari lo hanno subito bloccato e identificato: ...