Arno | Autorità di bacino e Canottieri comunali alleati per salvare il fiume da plastica e rifiuti

(Di mercoledì 17 aprile 2024) E' stato firmato stamani, 17 aprile 2024, il primo protocollo d'intesa fra il segretario generale dell'didistrettuale dell'Appennino Settentrionale, Gaia Checcucci, e il presidente della societàFirenze, Giancarlo Fianchisti, che proprio oggi, 17 aprile 2024, ha anche ricevuto, in Palazzo Vecchio, il premio del Comune di Firenze per i 90 anni di attività, durante la "Giornata della canoa" L'articolo proviene da Firenze Post.

2: ... Presidente della Regione Abruzzo, di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, e di Arno ...regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità ...

Roma, grave incidente per Fabrizio Iacorossi: il personal trainer di Giorgia Meloni travolto da un'auto mentre era in bici: ... sabato 30 marzo, il 44enne è stato vittima di un grave scontro in bicicletta - lungo via Arno, tra ... L'incidente ha causato rallentamenti nella viabilità della zona, e le autorità stanno ancora ...