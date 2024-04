Arianna Mihajlovic | grave lutto | tutti stretti al suo dolore

"Se ne va un altro pezzo del mio cuore": lutto per Arianna Mihajlovic - La vedova di Sinisa Mihajlovic, Arianna, sui social ha comunicato la notizia della scomparsa del padre: i messaggi di condoglianze e il ricordo della figlia Virginia ...ilgiornale

Arianna Rapaccioni ha perso anche suo padre, dopo Sinisa Mihajlovic: l'annuncio della morte su Instagram - La vedova di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni, ha deciso di comunicare la scomparsa del genitore attraverso i social a pochi giorni dall'annuncio dell'arrivo di Leone Sinisa ...sport.virgilio

Arianna Mihajlovic in lutto, morto il padre Rapaccioni. L’annuncio su Instagram - Nuovo grave lutto per la vedova di Sinisa Mihajlovic: Arianna Rapaccioni ha annunciato la morte del padre. Nel fine settimana la gioia per il prossimo arrivo del secondo nipotino, figlio di Virginia c ...corriere