Argentina | Estela de Carlotto Nonne di Plaza de Mayo | La memoria e verità in pericolo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “Oggi, alcune delle politiche di ‘e giustizia' sono in. I discorsi dell'odio e del negazionismo, in molti casi pronunciati dagli integranti dei governi di turno, cercano di delegittimare la nostra lotta”. A dirlo èdepresidente dell'associazione delle Abuelas dededide), associazione nata per mettersi alla ricerca di ragazzi scomparsi indurante gli anni più bui della dittatura tra il 1976 e il 1983. Domani, giovedì 18 aprile 2024, sarà ricevuta in udienza speciale da papa Francesco. Più volte candidata al Nobel per la pace, durante la sua lectio magistralis per il conferimento della laurea ...