Apro un’accademia per giovani | li metteremo alla prova

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Se si vuole si può, chi osa vince. Ma si devono fare sacrifici, perché nessuno ti regala niente". Lo ha ripetuto più volte questo concetto durante la sua mattinata varesina il Comandante Alfa, parlando ad una platea di 500 ragazzi dell’Istituto Einaudi presso il Teatro Nuovo. Militare in congedo e considerato il carabiniere più decorato d’Italia, è stato uno dei fondatori del Gis nel 1978. Una lunga carriera che ha raccontato agli studenti per dimostrare, attraverso la sua storia personale, che nulla è precluso a chi vuole impegnarsi. "Sono nato nel profondo sud e la mia è stata un’infanzia difficilissima. La mia storia può essere di incentivo: se ce l’ho fatta io ce la può fare chiunque". La sua testimonianza ha toccato i ragazzi, che tra applausi e domande lo hanno accolto "come un supereroe", come ha sottolineato la dirigente scolastica Samantha Emanuele. Sul palco anche ...