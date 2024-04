Appuntamento alle 20 30 Porto Robur | ad attenderla un palazzetto tutto esaurito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Di nuovo un match da dentro o fuori. Stavolta però, in palio c’è la finalissima per la promozione in Superlega. La Consar Ravenna torna dunque a Grottazzolina per gara3 della semifinale playoff (fischio d’inizio20.30; diretta in chiaro su Volleyball Tv). È lo spareggio per accedere alla finale. E i ravennati ci arrivano a dopo aver inflitto il primo 3-0 stagionale ai marchigiani. È proprio il risultato di domenica scorsa ad aver rimescolato le carte, rendendo meno scontato l’esito del match di stasera. Il sestetto di Bonitta, partito ovviamente senza i favori del pronostico nel confronto contro la mattatrice della regular season, ha invece riequilibrato l’inerzia con un perentorio, e anche combattuto, successo in gara2. Sarà il quinto scontro diretto stagionale. I due della regular season li ha vinti Grottazzolina 3-1 in casa e 3-2 al Pala de André, nel giorno in ...